Коллеги, внезапные созвоны и мессенджеры: от чего еще стрессуют жители СЗФО на работе

Выяснилось, что больше половины опрошенных (58%) раздражаются на работе из-за различных (крупных и мелких) конфликтов с коллегами. Ещё 24% работников стрессуют из-за процесса разбора их ошибок или рассмотрения ошибок их команд. Также 16% переживают из-за увольнения коллег.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей регионов СЗФО и выяснила, из-за чего работники чаще всего испытывают стресс на работе, а также готовы ли они делегировать роботам общение с коллегами.

Что раздражает работников?

Выяснилось, что больше половины опрошенных (58%) раздражаются на работе из-за различных (крупных и мелких) конфликтов с коллегами. Ещё 24% работников стрессуют из-за процесса разбора их ошибок или рассмотрения ошибок их команд. Также 16% переживают из-за увольнения коллег.

Интересно, что внезапные созвоны по различным проектам раздражают сразу 26% опрошенных, а вот запланированное общение по рабочим вопросам вызывает стресс лишь у 6% работников. Ещё 6% часто стрессуют из-за рабочих чатов. Причём чаще всего это работники сферы образования и науки (каждый пятый работник или 18% опрошенных). Не испытывают особой любви к общению в рабочих чатах также 15% представителей строительных профессий, 13% юристов и 12% ИТ-специалистов.

Среди других причин, которые часто вызывают стресс у людей: нарушение графика работы/изменение планов, давление и контроль руководства, конфликтные клиенты, переработки/нагрузка, отсутствие обеденного перерыва, а также неоплачиваемые переработки и отсутствие премий.

Кто готов делегировать общение с коллегами роботу?

Стресс от общения с коллегами в рабочих чатах для 24% опрошенных оказался настолько высок, что они хотели бы, чтобы за них ответы их коллегам давал бот или робот.

Интересно, что чем моложе были респонденты, тем чаще они указывали, что готовы делегировать роботам общение с коллегами в рабочих мессенджерах. Так, сразу 24% молодых работников от 18 до 24 лет указали, что хотят, чтобы за них с коллегами в рабочей переписке общался бот. Среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше таких набралось лишь 10%.

Примечательно, что каждый пятый опрошенный в регионе готов доверить роботу переписку с коллегами в случае конфликта или в кризисной ситуации. Ещё 29% доверили бы ботам нейтральные ответы («Посмотрим, спасибо!», «Задача в работе, вернёмся по статусу» и др.). Ещё 30% готовы переложить на плечи робота общение с коллегами в нерабочее время. А 23% - ответы на проявление вежливости («Доброе утро», «Спасибо», «Пожалуйста» и др.) (наглядно на диаграмме).