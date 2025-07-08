Коллекционеров становится меньше

3 из 10 россиян старше 18 лет увлекаются коллекционированием. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 5000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Интерес к коллекционированию падает — в 2008 году россиян, увлеченных этим занятием, было на 9 процентных пунктов больше, чем сейчас. Сегодня 28% россиян причислили себя к коллекционерам, причём мужчины рассказывали об этом чаще женщин (33% против 24% соответственно).

Молодёжь до 35 лет увлекается коллекционированием чаще тех, кто старше (30%). Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше (31%).

Что же собирают россияне?

Лидером остается нумизматика: монеты и банкноты коллекционируют 3 из 10. Фигурки/статуэтки собирают 9%, книги и игрушки — по 6%. К филателистам себя причислили 5% опрошенных. О коллекции «знаний, мыслей, опыта» рассказали также 5%. Посуду, открытки и календари собирают по 4% россиян. Музыкальные записи коллекционируют 3% респондентов. Значки, парфюмерию и одежду — по 2%. В списке интересов коллекционеров также значится антиквариат, колокольчики, растения, оружие, магниты, камни и часы.

Увлечение нумизматикой — на первом месте у женщин и мужчин: каждый третий представитель сильного пола и каждая четвертая россиянка имеют коллекцию банкнот и/или монет. Женщины чаще коллекционируют статуэтки (16%) и книги (10%), мужчины — игрушки (7%) и марки (по 6%

Время проведения опроса: 13 мая — 2 июля 2025 года.