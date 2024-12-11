Коллекцию медалей привезли заполярные спортсмены с чемпионата и первенства СЗФО по пауэрлифтингу

В Сыктывкаре завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу. На первенстве успешно выступили спортсмены из Мурманской области.

Атлеты состязались в таких дисциплинах, как троеборье и троеборье классическое, жим и жим классический. Всего испытать свои силы решили 204 спортсмена из 11 регионов страны.

На первенстве успешно выступили заполярные спортсмены. Так, Ольга Журбенко завоевала золотую медаль в троеборье классическом с выполнение норматива «мастер спорта», стала абсолютной чемпионкой. София Ли стала обладательницей двух серебряных медалей за троеборье классическое с выполнением норматива «кандидат в мастера спорта» и за жим классический. Даниил Колесников стал серебряным призёром в троеборье классическом. Олег Рыбка одержал победу в троеборье классическом и стал вторым в абсолютном зачёте. Иван Гайворонский завоевал «серебро» в троеборье. Дмитрий Кураев стал серебряным призёром в троеборье и бронзовым призёром в троеборье классическом. Дарья Аглушевич одержала победу в троеборье классическом, стала абсолютной чемпионкой и выполнила норматив «мастер спорта международного класса». Элеонора Туфанова заняла второе место в троеборье классическом, стала третьей в абсолютном зачёте. Александр Андаев завоевал две золотые медали в троеборье классическом и в жиме классическом, стал первым в абсолютном зачёте.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в командном зачёте первенства среди юниорок от 19 до 23 лет сборная Мурманской области заняла 2-е место в троеборье классическом.

В чемпионате Максим Кутовой и Анна Гребенец одержали победу в троеборье. Ирина Елизарова завоевала «золото» в троеборье, в абсолютном зачёте стала второй. Жим принёс спортсменке «серебро» и 3-е место в абсолютном зачёте. Анна Клищ одержала победу в троеборье классическом. Виктор Курзенёв стал бронзовым призёром в троеборье классическом. Кирилл Мордасов одержал победу в жиме. Элеонора Туфанова завоевала бронзу в троеборье классическом. Ольга Журбенко заняла 1-е место в троеборье классическом. Андрей Чухин одержал победу в троеборье классическом и занял 2-е место в абсолютном зачёте среди ветеранов. Олег Рыбка завоевал золотую медаль в троеборье классическом.

Фото (Федерация пауэрлифтинга Республики Коми): https://gov-murman.ru/info/news/