Коллекцию наград везут заполярные спортсмены с всероссийских соревнований по ушу-саньда

В Московском дворце ушу состоялись всероссийские соревнования в рамках Кубка России 2022. Около 400 спортсменов из разных регионов России боролись за звания лучшие по ушу-саньда.

В течении трёх соревновательных дней прошло 290 поединков. Мурманскую область представляли 24 спортсмена. Лучшими стали Сергей Варушкин, Семён Кузнецов, Лев Тарасенко из Ревды и Ульяна Антошина из Мончегорска. Серебро - у мончегорцев Владислава Рославцева и Миланы Федосеевой, Дениса Ленкова и Вероники Кочетковой из Гаджиево, а также ковдорчанина Ильи Чернятина.

Бронзовыми призёрами соревнований стали Илья Столбцов и Ярослав Акатьев из Гаджиево, Мария Зубова из Полярного, Аркадий Шестаков и Владимир Черкасов из Ревды.

Победители и призёры представят Мурманскую область на первенстве России, которое состоится в Москве весной 2023 года, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru