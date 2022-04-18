Коллектив АО «ММТП» поддержал акцию «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры»

У памятника портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошел субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Его инициатором выступило Мурманское областное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (МОО ВОО ВООПИиК). Помощь и поддержку в его проведении оказали АО «Мурманский морской торговый порт», Волонтёрский отряд АО «ММТП», гимназия №8 Мурманска.

Как отметили представители общества, мероприятие стало отправной точкой акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в рамках национального проекта «Культура».

«Мурманск – это город-порт. У нас огромная историческая ниша связана с памятью о Великой Отечественной войне. Провести такую акцию у памятника портовикам, отметить морскую составляющую нашего города, героический подвиг мурманчан – это очень символично», - сказал председатель регионального отделения общества Кирилл Бобров.

Монумент портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - особое место на карте исторических достопримечательностей города-героя Мурманска. Он стал первым памятником героям тыла, открытым в Мурманск в 1945 году. Спустя 22 года он был обновлен, и в честь подвига портовиков на площади у морского вокзала воздвигли одиннадцатиметровую стелу. Его авторами стали скульптор Г.А. Глухих и архитектор А.Ф. Антонов. В 2021 году распоряжением Министерства культуры Мурманской области №2 от 29.03.2021 г. памятник признан объектом культуры регионального значения. В 2022 году исполнится 55 лет с момента установки монумента.

«Для каждого работника Мурманского морского торгового порта – это очень важное место. Представители предприятия внимательно поддерживают памятник погибшим портовикам в надлежащем состоянии, здесь проходят памятные акции, связанные с историей предприятия и обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны», - сказала начальник отдела по социальным вопросам Светлана Рудакова.

В субботнике приняли участие около пятидесяти человек. После его завершения сотрудники музея АО «ММТП» провели экскурсию по аллее портовиков. Представители Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» поблагодарили администрацию АО «ММТП», волонтеров и учащихся транспортно-логистического класса за участие в акции.

Фото предоставлено специалистом по связям с общественностью АО «Мурманский морской торговый порт».