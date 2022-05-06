Коллектив АО «ММТП» принял активное участие в традиционном весеннем субботнике

В канун празднования Дня Победы в рамках городского месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Мурманска после зимы работники АО «Мурманский морской торговый порт» провели субботник на припортовой территории, в том числе, на аллее портовиков, в сквере у Морского вокзала, у доски почёта предприятия и памятника портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Необходимый для этого инвентарь и техника были выделены предприятием.

Приподнятое настроение, чувство локтя и желание принести помощь родному городу, как всегда, объединило портовиков. На уборку нерастаявшего снега, оставшихся после зимы песка и старых осенних листьев вышли представители всех подразделений старейшего предприятия Мурманска во главе с его руководством. К акции также присоединились активисты ОНФ. Кроме того, мобильные вакуумные погрузчики АО «ММТП» продолжали работать на городских улицах, чтобы помочь нашему городу быстрее приобрести праздничный весенний облик.

«Субботники с участием мурманских портовиков являются традиционными. В их основе - искреннее желание и готовность наших работников принять участие в добром деле и поддержка администрации предприятия», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248691%2Fwall-149919532_2513