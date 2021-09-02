Жителей и гостей Мурманска приглашают принять участие в посадке зелёных насаждений в рамках акции «Зелёный рекорд»Учреждения культуры Заполярья возобновят концертную деятельность c 3 сентября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.21 17:45

Коллектив АО «ММТП» присоединился к проекту «Чистая Арктика»

В рамках экологического проекта «Чистая Арктика» и Всероссийской экологической акции «Вода России» сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области совместно с работниками АО «Мурманский морской торговый порт» провели очистку участка берега Кольского залива в районе Кольского моста. Для Мурманского морского торгового порта участие в проекте «Чистая Арктика» – закономерное продолжение системной работы в сфере экологии.

«ММТП занимает самую активную позицию в реализации проектов экологической повестки. На предприятии реализован проект строительства ливневых очистных сооружений. У нас успешно реализуется масштабная экологическая программа. В 2021 году ММТП запустил систему повторного использования очищенных ливневых стоков для технологических нужд», - сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Проект «Чистая Арктика» и акция «Вода России» неразрывно связана с реализацией федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».. Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов отметил, что в рамках проекта «Чистая Арктика» пройдет множество мероприятий экологической направленности.

«Мероприятие большое, участвуют много волонтеров из числа наших областных ведомств, общественных организаций, предприятий. Огромный вклад внес Мурманский морской торговый порт, который регулярно участвует в этой работе», - подчеркнул Сергей Абаринов.

Отметим, что представители АО «ММТП» не только следят за чистотой на своей территории, но и активно участвует уборке береговой полосы Кольского залива за территорией предприятия. Подсчет объемов собранных банок, стеклянных и пластиковых бутылок, строительного мусора, автомобильных покрышек идет на десятки и сотни мешков и загруженных грузовиков.

«На примере компаний ММТП, МБТ, СУЭК видно, что у нас очень много ребят, волонтеров, которые выходят на очистку береговой линии. Это здорово! Мы делаем так, чтобы городская среда в Мурманске была действительно чистой. Это дело каждого», - отметил эксперт по региональному развитию Евгений Никора.

Напомним, в рамках масштабной экологической программы в АО «ММТП» были построены пылеветрозащитные экраны, внедрена система орошения производственных территорий, продолжается ввод в эксплуатацию современной техники, которая соответствует стандартам наилучших доступных технологий и др. Эта работа получила высокую оценку профессионального сообщества: в 2021 году Мурманский морской торговый порт был отмечен Федеральным агентством Морского и речного транспорта как «Лучшее экологическое предприятие» в рамках конкурса «Лидер отрасли».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Пошли в люди: где хотят работать и сколько хотят получать выпускники-2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Виктор
31.08.21 23:11
Умные остановки нужны. Но почему не учат этих ребят умным поступкам? Например, уступать места старикам, беременным, инвалидам? Ни в школах, ни в колледжах, ни в вузах... Забыли, что прежде надо воспит
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
Иванушка
31.08.21 14:56
Что-то в последнее время меня тревожит мысль: "умных остановок", "умных троллейбусов", "умных городов", "умных квартир" становится всё больше и больше, а про то, что больше становится умных людей, н
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
Кирилл
30.08.21 17:05
Что выборы животворящие делают! Чудеса!
Комментарий к новости:Запуск отопления в жилой сектор области начнётся с 1 сентября
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Второе дыхание». Художественный сериал, 2 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на мороженую рыбу с 17 по 23 августа снизился на 0,4%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 34 копейки, евро теряет почти 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 5,7 млрд киловатт-часов с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика