Коллектив АО «ММТП» присоединился к проекту «Чистая Арктика»

В рамках экологического проекта «Чистая Арктика» и Всероссийской экологической акции «Вода России» сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области совместно с работниками АО «Мурманский морской торговый порт» провели очистку участка берега Кольского залива в районе Кольского моста. Для Мурманского морского торгового порта участие в проекте «Чистая Арктика» – закономерное продолжение системной работы в сфере экологии.

«ММТП занимает самую активную позицию в реализации проектов экологической повестки. На предприятии реализован проект строительства ливневых очистных сооружений. У нас успешно реализуется масштабная экологическая программа. В 2021 году ММТП запустил систему повторного использования очищенных ливневых стоков для технологических нужд», - сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Проект «Чистая Арктика» и акция «Вода России» неразрывно связана с реализацией федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».. Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов отметил, что в рамках проекта «Чистая Арктика» пройдет множество мероприятий экологической направленности.

«Мероприятие большое, участвуют много волонтеров из числа наших областных ведомств, общественных организаций, предприятий. Огромный вклад внес Мурманский морской торговый порт, который регулярно участвует в этой работе», - подчеркнул Сергей Абаринов.

Отметим, что представители АО «ММТП» не только следят за чистотой на своей территории, но и активно участвует уборке береговой полосы Кольского залива за территорией предприятия. Подсчет объемов собранных банок, стеклянных и пластиковых бутылок, строительного мусора, автомобильных покрышек идет на десятки и сотни мешков и загруженных грузовиков.

«На примере компаний ММТП, МБТ, СУЭК видно, что у нас очень много ребят, волонтеров, которые выходят на очистку береговой линии. Это здорово! Мы делаем так, чтобы городская среда в Мурманске была действительно чистой. Это дело каждого», - отметил эксперт по региональному развитию Евгений Никора.

Напомним, в рамках масштабной экологической программы в АО «ММТП» были построены пылеветрозащитные экраны, внедрена система орошения производственных территорий, продолжается ввод в эксплуатацию современной техники, которая соответствует стандартам наилучших доступных технологий и др. Эта работа получила высокую оценку профессионального сообщества: в 2021 году Мурманский морской торговый порт был отмечен Федеральным агентством Морского и речного транспорта как «Лучшее экологическое предприятие» в рамках конкурса «Лидер отрасли».