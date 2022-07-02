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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.22 10:00

Коллектив АО «ММТП» встречает свой профессиональный праздник новыми успехами

В преддверии профессионального праздника, вчера, состоялось торжественное собрание коллектива Мурманского морского торгового порта. Мероприятие было посвящено празднованию Дня работников морского и речного флота.  Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественном мероприятии.

«Для Мурманской области сегодня один из важных профессиональных праздников. Незамерзающий глубоководный Мурманский порт является одним из ключевых портов нашей страны, который может круглый год без ограничений и зависимости от третьих стран вывезти груз сразу в мировой океан. Мы развиваем отрасль в регионе и реализуем проект «Мурманский транспортный узел», который станет мощнейшим и важнейшим логистическим хабом. Это значит, что работа в логистике, на морском транспорте будет всегда, и рабочих мест станет только больше. Поздравляю с праздником! Желаю вам здоровья! Спасибо за труд», – поблагодарил отраслевиков губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона вручил медали ордена «За заслуги перед Отчеством», федеральные и региональные дипломы и благодарности сотрудникам Мурманского морского торгового порта. Губернатор отметил особую атмосферу в зале и пожелал отраслевикам её сохранить в будущем.

В продолжение мероприятия с торжественным словом выступил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов: «В первое воскресенье июля мы отмечаем наш главный профессиональный праздник – День работников морского и речного флота: чествуем ветеранов отрасли и передовиков производства, оцениваем наши достижения, строим планы на будущее.

Крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации АО «Мурманский морской торговый порт», как и во все предыдущие годы, встречает праздник новыми успехами. В качестве яркого примера назову недавний рекорд грузового района №2, когда его месячный грузооборот достиг фантастической отметки 999310 тонн.

В основе таких достижений – профессионализм и ответственное отношение к делу работников всех служб и подразделений Мурманского морского торгового порта и наших партнеров. Благодаря эффективной совместной работе мы сохраняем и развиваем традиции, переданные нам ветеранами отрасли, ставим рекорды и своим трудом строим наш завтрашний день. Обеспечение надежных транспортно-логистических связей в Арктической зоне, развитие старейшего предприятия нашего города-порта, его поступательное движение вперед, активное участие в реализации социально значимых для Мурманска и Мурманской области программ было и остается миссией предприятия и стержнем работы всех портовиков и наших коллег.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём работников морского и речного флота! Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, счастья. Пусть созидательный труд приносит неизменные успехи и даёт уверенность в завтрашнем дне!».

Со сцены Мурманской областной филармонии звучали многочисленные поздравления, благодарности ветеранам порта, напутственные слова тем, кто только начинает свой трудовой путь. В рамках мероприятия также были награждены победители конкурса детского рисунка, исполнены вокальные и эстрадные номера для сотрудников отраслевого предприятия.

 

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_5c940bf64c5f.jpg

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