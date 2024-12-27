Коллектив Центра информационных технологий Мурманской области присоединился к акции «Новогоднее чудо»

В Мурманской области продолжается благотворительная акция «Новогоднее чудо», которую проводит Единый волонтёрский центр. В предпраздничную неделю добровольцы развозят подарки по всем домам-интернатам Заполярья, присоединился к ним и Центр информационных технологий региона.

В рамках акции сотрудники Центра информационных технологий Мурманской области в этом году приобрели подарки для 18 ребят из двух социальных учреждений Заполярья — Мурманской коррекционной школы и Минькинской коррекционной школы-интерната.

«Наш центр не первый год участвует в «Новогоднем чуде», но именно в этом году получилось так массово присоединиться к акции. Приятно удивили пожелания ребят, каждый попросил что-то связанное с их увлечением: конструктор, ролики, умная колонка, были даже телескоп и оперативный накопитель памяти. Уверен, что волшебные открытки украсят елку у нас на первом этаже и в следующем году, поэтому призываю всех участвовать в этой доброй традиции», — сказал и.о. руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Сергей Кудинов.

До 30 декабря добровольцы акции побывают во всех 19 домах-интернатах Мурманской области, чтобы поздравить с приближающимся Новым годом детей, оставшихся без попечения родителей. В Едином волонтёрском центре уверены, что такая практика посещения коррекционных школ очень важна, чтобы дети чувствовали заботу и могли найти себе наставников, которые участвуют в жизни учреждений на постоянной основе.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, сбор подарков участниками «Новогоднего чуда» проходил в правительстве Мурманской области, Мурманской областной Думе, Центре информационных технологий Мурманской области, в Пенсионном фонде и «КолатомЭнергоСбыте». А также на площадках партнёров акции и в других популярных местах Мурманска.

Акция состоялась в Мурманской области уже в 16 раз.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/