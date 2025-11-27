Коллектив Дома детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана отметил 55-летний юбилей

В Апатитах 21 ноября состоялось торжественное празднование 55-летия Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана. Эта значимая дата — не просто цифра, а целая эпоха, наполненная яркими событиями, творческими открытиями и судьбоносными встречами.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, за более чем полвека работы Дом детского творчества по-настоящему стал кузницей талантов. Через его двери прошли тысячи обучающихся, и многие из них впоследствии выбрали творческие профессии, воплотив в жизнь полученные знания и навыки.

Празднование юбилея превратилось в незабываемый праздник, объединивший педагогический коллектив, нынешних обучающихся, выпускников и друзей Дома детского творчества. Программа мероприятия получилась по настоящему трогательной и вдохновляющей: на сцене выступали как юные артисты, только начинающие свой творческий путь, так и опытные исполнители, давно ставшие гордостью учреждения.

Среди почётных гостей мероприятия присутствовали: Любовь Савина — первый заместитель главы города Апатиты, Светлана Кательникова — председатель Совета депутатов города Апатиты, Алексей Гиляров — депутат Мурманской областной Думы.

Гости тепло поздравили коллектив Дома детского творчества с юбилеем, и вручили заслуженные награды педагогам и сотрудникам. Эти награды — достойное признание высокого профессионализма, беззаветной преданности делу и неоценимого вклада в развитие детского творчества.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/534185/#&gid=1&pid=3