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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.21 17:30

Коллектив газеты «Вечерний Мурманск» поздравили с Днём российской печати

Сегодня в России отмечается профессиональный праздник работников печати, средств массовой информации, журналистов — День российской печати. Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев встретился с коллективом газеты «Вечерний Мурманск» и поздравили сотрудников с профессиональным праздником.

Десять человек со стажем работы в газете более 20 лет были награждены почётными грамотами за добросовестный многолетний труд. Ирину Линову, работающую в газете со дня ее основания, отметили благодарственным письмом депутата Государственной Думы.

Первый выпуск издания вышел в свет 30 лет назад - 2 января 1991 года. Газета всегда на передовой городских событий, освещает самые актуальные темы, первой поднимает общественно значимые проблемы и вопросы. Двигается в ногу со временем: информирует мурманчан о жизни города не только на страницах газеты, но и в социальных сетях, на своём сайте, а также проводит прямые трансляции различных мероприятий.

– Сегодня мы чествуем работников, которые отдали газете всю свою жизнь, – отметил Андрей Сысоев. – С первых дней газета получила невероятную популярность и до сих пор сохранила читательский интерес.

– «Вечерний Мурманск» - часть нашего любимого города. Газета также росла и менялась, как менялся наш Мурманск, – отметил главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», депутат Совета депутатов Виктор Хабаров.  – Сейчас у газеты по-прежнему много читателей, тираж издания с каждым годом понемногу растет. Для нас самое главное – быть интересными для своих читателей, поддерживать марку. «Вечёрка» – это что-то свое, родное, дружеское, семейное.

Особое значение в газете имеют её рубрики. Одна из постоянных рубрик – «Прямая линия» «Вечёрки». За годы проекта её участниками стали руководители структурных подразделений администрации, городских служб, депутаты городского Совета депутатов. Ответы на самые актуальные вопросы публикуются на страницах газеты.

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