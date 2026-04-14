Коллектив Кольского научного центра награждён благодарностью Президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» за заслуги в научной деятельности. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Кольский научный центр – одно из старейших научных учреждений страны и единственный центр Российской академии наук, полностью расположенный в Арктической зоне. Его история начинается с Хибинской горной станции, созданной в 1930 году, и сегодня он представляет собой комплексный научно-исследовательский центр, обеспечивающий проведение фундаментальных и прикладных исследований в Евро-Арктическом регионе.

Научная деятельность центра направлена на изучение природных, природно-технических и социально-экономических систем Арктики, оценку ресурсного потенциала и разработку научных основ устойчивого развития северных территорий. Исследования ведутся с применением междисциплинарного подхода и ориентированы на решение стратегических задач, связанных с развитием Арктической зоны Российской Федерации.

Сегодня в структуру Кольского научного центра входят институты, молодежные лаборатории, музеи, инжиниринговый центр и современные исследовательские площадки. В центре работают порядка 1300 сотрудников, в том числе ведущие учёные, академики и молодые исследователи, формирующие сильную методическую школу и обеспечивающие высокий уровень научных результатов.

Достижения Кольского научного центра регулярно входят в число важнейших результатов Российской академии наук, а разработки ученых находят практическое применение в промышленности, экологии и других сферах. Центр активно взаимодействует с крупнейшими предприятиями и научными организациями, участвует в реализации научно-технологических проектов и подготовке кадров для экономики региона.

Объявление благодарности Президента Российской Федерации стало высокой оценкой многолетней работы коллектива Кольского научного центра, его вклада в развитие отечественной науки и укрепление научного потенциала Арктической зоны России, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565611/#&gid=1&pid=1