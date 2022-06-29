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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.22 11:30

Коллектив Кольской АЭС отмечает 49 лет со дня пуска первого энергоблока

29 июня 1973 года впервые энергоблок №1 начал вырабатывать электрическую энергию, поступающую в Кольскую энергосистему. Именно эта дата считается днём рождения Кольской атомной станции.

Производство электроэнергии на Кольской АЭС обеспечивают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый. С начала пуска выработано более 453 млрд кВт·ч электроэнергии. Станция надежно снабжает электричеством более половины потребителей в Мурманской области и Карелии.

«С начала 2022 года сделаны серьёзные шаги на пути к строительству Кольской АЭС-2, – отмечает директор Кольской АЭС Василий Омельчук, – в мае текущего года Алексей Лихачёв, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», подписал декларацию о намерении инвестирования в строительство энергоблоков №1, 2 Кольской АЭС-2 суммарной мощностью 1200 МВт в Полярнозоринском районе Мурманской области. Мы с уверенностью смотрим в будущее и уже развернули предварительные работы, проектные задачи мы должны решить до 2025 года».

К 2025 году планируется запустить первую часть стендового испытательного комплекса по производству водорода и получать его в объёме 50 кубометров в час. Ещё один новый проект связан с переработкой жидких радиоактивных отходов (ЖРО) на специализированном комплексе. В итоге будет получен новый продукт – кондиционная борная кислота в качестве полезного компонента для многих отраслей экономики. Ее будут выделять из солевого нерадиоактивного плава, образовавшегося в процессе переработки ЖРО.

Поскольку «Росатом» является инфраструктурным оператором Северного морского пути и ключевой фигурой в освоении Арктики, то принято решение о строительстве центра обработки данных (ЦОД), необходимого для обслуживания предприятий и потребностей госкорпорации на площадке Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, градообразующее предприятие одной командой с администрацией города Полярные Зори, при поддержке правительства Мурманской области, создают комфортные условия для жизни полярнозоринцев. В 2022 году генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали протокол о реализации соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Мурманской области – в текущем году планируется реализовать несколько крупных проектов по формированию комфортной среды города-спутника.

 

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

 

 

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