Коллектив Ловозерского ГОКа поздравляют с Днём работников атомной промышленности

В пятницу, 27 сентября, в посёлке Ревда прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников атомной промышленности. Впервые этот праздник отметил коллектив Ловозерского горно-обогатительного комбината после того, как предприятие вошло в состав госкорпорации «Росатом». В торжествах приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Ирина Просоленко.

Парламентарии недавно лично познакомились с работой комбината, который по праву можно назвать сильным развивающимся предприятием, и отметили, что у ГОКа начали расти производственные показатели, постепенно обновляется оборудование, большое внимание уделяется охране труда.

- Не только Ловозерский ГОК получил вторую жизнь, а и посёлок Ревда, - подчеркнул Сергей Дубовой, поздравляя коллектив предприятия. - В составе большой госкорпорации открываются возможности и для тех жителей Ревды, которые не работают на комбинате. «Росатом» традиционно инвестирует в развитие территорий присутствия отраслевых организаций. А для сотрудников комбината такие перемены принесли не только рост и модернизацию производства, но и новый праздник – День работника атомной промышленности. Теперь наряду с Днём горняка в календаре чествования лучших сотрудников ещё одна дата. И это не просто отраслевой праздник – это день, когда мы чествуем тружеников – отрытых, честных, сильных людей за их вклад в общее дело. За то, что выполняют свои производственные задачи на высоком профессиональном уровне и постоянно стремятся к большему. Считаю, что эти качества достойны почёта и уважения.

Депутаты поблагодарили коллектив ГОКа за преданность профессии и своей земле, выразив уверенность, что опыт, знания и навыки работников предприятия всегда будут востребованы на благо нашей области и всей России.

Лучшие сотрудники были удостоены заслуженных наград Мурманской областной Думы.

Торжества продолжила концертная программа ансамбля эстрадной песни из г. Североморска «Тоника».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30831/