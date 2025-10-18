Коллектив мурманского детского сада стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2025»

В Москве завершился XII Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России – 2025». Мурманскую область представил коллектив детского сада №18 города Мурманска: заведующая Светлана Некрасова, старший воспитатель Ольга Конусова, воспитатель Ольга Гармс.

По итогам двух дней конкурсных испытаний наша команда стала победителем в номинации «Эффективное взаимодействие с родителями».

В заочной части федерального этапа конкурса приняли участие 169 команд из 67 субъектов Российской Федерации. В финал состязания вышли 40 организаций из 32 регионов страны.

Всероссийский конкурс проводится Министерством просвещения Российской Федерации для развития и внедрения практик инклюзивного образования в детских садах и школах, совершенствования инклюзивного отдыха детей и их оздоровления.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в 2024 году в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» по инициативе коллектива и родителей воспитанников детского сада был реализован проект по благоустройству территории.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555332/#&gid=1&pid=1