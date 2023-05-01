Коллектив Мурманского колледжа искусств поздравляют с юбилеем

В этом году Мурманскому колледжу искусств исполнилось 65 лет. Знаменательную дату творческий коллектив учреждения отметил большим концертом на сцене Мурманской областной филармонии. Участие в торжественном мероприятии приняла вице-губернатор Елена Дягилева.

«Мурманский колледж искусств – единственное учреждение в регионе, которое готовит кадры для всей сферы культуры, для детских художественных школ и школ искусств, музыкальных школ. Среди выпускников – сотни именитых музыкантов, которые работают в ведущих учреждениях культуры по всей России и за рубежом. Однако музыка – не единственный профиль колледжа, сегодня учреждение может предложить целый ряд творческих направлений. Поэтому молодые северяне, поступая в колледж после окончания школы, имеют возможность творчески проявить себя в своем родном регионе», – отметила заместитель губернатора.

От имени губернатора Андрея Чибиса и правительства региона Елена Дягилева вручила коллективу колледжа сертификат на приобретение концертного рояля. Профессиональный инструмент появится в учреждении в новом учебном году, позволив студентам повышать свои профессиональные навыки, а также раскрывать исполнительские способности.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко также поздравил коллектив учреждения, отметив, что оно с первых дней работы играло значимую роль в культурно-просветительной жизни Мурманской области.

- Колледж по праву может гордиться своими выпускниками, среди которых немало признанных мастеров, завоевавших широкую известность и признание публики. Большое количество выпускников и учащихся колледжа стали лауреатами и победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов, - подчеркнул парламентарий. - Такой успех - во многом заслуга талантливого и высокопрофессионального коллектива преподавателей. Искренняя благодарность педагогам, которые многие годы хранят верность призванию и передают свой бесценный опыт учащимся. Вы умеете видеть потенциал и всегда верите в талант и творческие силы каждого воспитанника. Это заслуживает глубокого признания и уважения.

Депутат вручил Почётные грамоты Мурманской областной Думы преподавателям колледжа Наталии Ежовой, Михаилу Козыреву и Марии Макаровой. Благодарственными письмами регионального парламента были награждены: заведующий социально-воспитательной работой Маргарита Тозик, заведующая канцелярией Ольга Воронцова, преподаватели Наталия Верховых, Наталья Ельтовская, Ирина Киселёва, Анна Куделькина, Дмитрий Кузьмин, Ольга Лобанова, Михаил Семяшкин, Роман Соколов, Екатерина Усатенко.

Владимир Мищенко пожелал сотрудникам колледжа и студентам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих высот и нескончаемого вдохновения.

История Мурманского колледжа искусств началась в далеком 1958 году, когда было открыто Мурманское музыкальное училище. В настоящее время около 90% педагогического коллектива колледжа составляют его выпускники. Преподаватели колледжа постоянно ведут кураторскую работу в музыкальных школах области, большую помощь оказывают самодеятельным коллективам области. Ещё одно важное направление – наставничество и проведение регулярных курсов повышения квалификации работников образования и культуры Мурманской области, выступления с докладами по вопросам профессионального и дополнительного образования на научно-практических конференциях, а также мастер-классы для преподавателей школ искусств.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, с первых лет своего существования музыкальное училище уделяло большое внимание музыкально-просветительской деятельности в области. Многие преподаватели концертируют сольно, создают творческие коллективы. С первых шагов становления колледжа в нём были созданы учебные коллективы: хор, оркестр русских народных инструментов, духовой оркестр, струнный ансамбль, которые функционируют и в настоящее время. С момента открытия музыкального училища концертно-просветительскую деятельность ведут и студенты под руководством своих наставников. Только усилиями студентов ежегодно дается свыше двухсот концертов в Мурманске и области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27712/