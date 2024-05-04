Коллектив Мурманского морского торгового порта НТК продолжает участвовать в подготовке областного центра к главным майским дням

Вчера портовики вышли на субботник, который прошёл на территории предприятия и прилегающей территории. В том числе, представители всех служб и подразделений ММТП наводили порядок после зимы на аллее портовиков, в сквере у Морского вокзала, у доски почёта предприятия и памятника портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что несколько дней назад мобильные вакуумные погрузчики ММТП вышли на улицы Мурманска, чтобы помочь работникам муниципальных служб в этой работе. Такие машины ещё называют «вакуумными пылесосами».

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254802%2Fwall-149919532_3840