Коллектив мурманского Росреестра присоединился к международной акции «Сад памяти»

В память о наших соотечественниках, павших в годы Великой Отечественной войны, по всей России ежегодно проводится акция «Сад памяти». Цель акции - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших.

Память об их подвиге должна жить в сердцах потомков, за свободу которых они ушли на фронт и не вернулись. Каждое дерево, как символ жизни будет расти, крепнуть и передавать историю Победы следующим поколениям.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, сотрудники регионального Росреестра ежегодно принимают активное участие в этой масштабной социально-значимой акции. В этом году высадка новых саженцев прошла на пустыре, расположенном в п. Лапландия Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.