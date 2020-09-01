Коллектив Мурманского торгового порта поздравляют со 105-летием со дня основания

История порта связана с Первой мировой войной, тогда на северо-западе страны действовало два порта – в Архангельске и Петрограде. В связи с блокированием порта в Петрограде, а затем прекращением зимой навигации порта в Архангельске, было принято решение построить новый порт. 1 сентября 1915 года считается днём рождения Мурманского порта, когда пароход «Drott» с грузом из Нью-Йорка смог пришвартоваться к временной пристани порта.

В разные периоды Мурманский порт был военным и торговым, оставаясь надёжной базой доставки грузов из стран-союзников в европейскую часть России. Именно благодаря строительству порта появился город Мурманск и начал развиваться Кольский край.

Сегодня Мурманский морской торговый порт – крупнейшая стивидорная компания Арктического бассейна, занимающая одно из лидирующих мест по перерабатываемым грузам среди портов на северо-западе России. С каждым годом в порту увеличивается объём перевалки различных грузов, тем самым показывая, что перевалка грузов в торговом порту продолжает оставаться важнейшей экономической специализацией Мурманска.

Многие годы АО «Мурманский морской торговый порт» является членом Ассоциации морских торговых портов, вместе с другими российскими стивидорами отстаивая интересы портовиков и осуществляя продвижение необходимых решений на благо процветания морской отрасли. От имени всех членов Ассоциации благодарим сотрудников порта за участие в деятельности Ассоциации и профессиональный подход в решении различных вопросов.

«В этот знаменательный день желаем коллективу АО «Мурманский морской торговый порт» дальнейшей продуктивной деятельности, новых перспективных возможностей и воплощения в реальность самых смелых решений!», - отметили в АСОП.

Поздравляет с Днём рождения порта свой коллектив и генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.