Мурманская область. Арктика (16+)18.03.23 09:30
Коллектив Мурманской городской поликлиники №2 собрал партию гуманитарной помощи участникам СВО
Поддержка оказана в рамках акции «Север помогает».
Более 30 коробок с ценным грузом собрал коллектив Мурманской городской поликлиники №2. В коробках – медикаменты, перевязочные и гигиенические средства, а также продукты питания с длительным сроком годности.
Собрать такой внушительный объём удалось всего за 5 дней.
«Приятно, что коллектив активно поддержал идею сбора. Сейчас такая помощь важна. Это то, что действительно стоит делать сегодня», - отметил депутат Мурманской областной Думы, главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев.
Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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