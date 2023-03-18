Коллектив Мурманской городской поликлиники №2 собрал партию гуманитарной помощи участникам СВО

Поддержка оказана в рамках акции «Север помогает».

Более 30 коробок с ценным грузом собрал коллектив Мурманской городской поликлиники №2. В коробках – медикаменты, перевязочные и гигиенические средства, а также продукты питания с длительным сроком годности.

Собрать такой внушительный объём удалось всего за 5 дней.

«Приятно, что коллектив активно поддержал идею сбора. Сейчас такая помощь важна. Это то, что действительно стоит делать сегодня», - отметил депутат Мурманской областной Думы, главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».