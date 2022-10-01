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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.22 10:00

Коллектив Мурманской областной детской клинической больницы получил награды к 50-летнему юбилею

Вчера в Мурманской областной детской клинической больнице состоялось торжественное мероприятие, посвященное полувековому юбилею учреждения. Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вручила коллективу памятный адрес и благодарственные письма губернатора.

«Спасибо коллективу больницы, который ежедневно работает в особенном направлении медицины, как неофициально мы его называем, - «в детстве». От вас зависит здоровье и качество жизни маленьких северян, как во время лечения, так и после. Правительство со своей стороны принимает решения для того, чтобы обеспечить вас всем необходимым для работы», - сказала Оксана Демченко.

В 2022 году из областного бюджета направлено более 200 млн рублей на ремонты, мероприятия по пожарной безопасности зданий и техническое переоснащение по поручению губернатора. Для учреждения уже приобрели 34 единицы медицинского оборудования. Например, цифровой рентген взамен вышедшего из строя и передвижной рентген типа С-дуга, эндоскопические стойки, УЗИ-аппараты экспертного класса, наркозно-дыхательные аппараты, стерилизационное и лабораторное оборудование, систему обеззараживания и утилизации отходов типа Б и В.

«Сегодня это современное медучреждение, на базе которого оказывают специализированную, в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь, по 18 профилям. Больница оснащена современным оборудованием, благодаря которому в хирургических отделениях выполняют высокотехнологичные лапароскопические и открытые хирургические вмешательства с применением УЗИ навигации», - отметил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Оксана Демченко осмотрела отделения детской больницы и общежитие, в котором останавливаются родители госпитализированных детей и медработники.

«В целом состояние помещений хорошее. Мы видим потребность в частичных ремонтах, в мебели. Я попросила составить список того, что сейчас необходимо от игрушек до медицинской техники. Сегодня мы были в ЛОР-отделении. Оно располагается в самом старом корпусе в стесненной обстановке. В то время как это единственное отделение в регионе, где проводят операции детям по этому профилю. Будем решать, как улучшить условия работы для медицинских специалистов и пациентов», - поделилась Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, 50 лет медицинскую помощь детскому населению Мурманской области оказывают в зданиях больницы на улице Свердлова. Изначально больница имела в своем составе 4 отделения на 240 коек. К 1994 году стационар насчитывал 8 отделений и мог принять уже 360 детей. В 2012 году к ней была присоединена детская инфекционная больница. В 2018 году городской детской больнице присвоили статус областной.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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