Коллектив Мурманской областной научной библиотеки поздравляют с 85-летием

На торжественном мероприятии по случаю юбилея от имени депутатов регионального парламента сотрудников учреждения тепло поздравил председатель областной Думы Сергей Дубовой.

- Научная библиотека – ровесник Мурманской области, - отметил он. - Решение о её создании было принято одним из первых властью нового самостоятельного административно-территориального образования в далеком 1938 году. И вот уже на протяжении 85 лет библиотека надежно и преданно служит читателям, открывая для них дорогу в мир знаний, мудрости, высокой культуры.

Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на свой возраст, учреждение успешно развивается и всегда идёт в ногу со временем.

- Сегодня это современное и комфортное многофункциональное пространство, место для творчества и коммуникаций людей разных поколений. Здесь трудятся настоящие энтузиасты своего дела, способные пробудить и сохранить у земляков интерес к чтению и уважение к книге, - сказал депутат.

Председатель Думы поблагодарил сотрудников и ветеранов библиотеки за профессионализм и преданность своему делу, помощь в сохранении богатейшего культурного наследия нашего края и в воспитании молодежи. Особые слова признательности - за поддержку, которую учреждение оказывает волонтерам, занимающихся плетением маскировочных сетей для участников СВО.

Сергей Дубовой пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в начинаниях и вручил наиболее отличившимся работникам Почётные грамоты и Благодарственные письма Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29018/