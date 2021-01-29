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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.21 10:00

Коллектив отдела ЗАГС администрации города Мурманска отмечен почётной грамотой

Глава администрации областного центра Евгений Никора вчера вручил почетную грамоту губернатора Мурманской области городскому отделу ЗАГС. Поводом для получения этой высокой оценки стала успешная работа по переводу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр ЗАГС.

Задача оцифровать все записи о гражданах, находящиеся на хранении в архивах, была поставлена несколько лет назад на федеральном уровне. В конце 2020 года отдел ЗАГС администрации города Мурманска полностью ее выполнил и завершил перевод актовых записей в электронный вид. Сегодня в Единый государственный реестр внесены все записи, начиная с 1926 года.

— По числу актовых записей, находящихся на хранении, отдел ЗАГС города Мурманска является самым большим в области. В электронный формат в сжатые сроки было переведено свыше миллиона актов, — отметил Евгений Никора. — Выполнена важная и трудоемкая работа, благодаря которой процесс получения государственных услуг в сфере актов гражданского состояния станет быстрее и удобнее.

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