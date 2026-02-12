Коллектив «Радость» из Мурманской области завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе

Заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль танца «Радость», взял высшую награду — Гран-при на V Всероссийском фестивале-конкурсе «Балакирев DANCE» в Нижнем Новгороде.

Две группы ансамбля под руководством балетмейстеров Дмитрия Смирнова и Ольги Замула ярко выступили в номинациях «Народно-сценический танец» и «Эстрадный танец».

Как отмечает vk.com/murmanculture, результат впечатляет: коллектив не только получил Гран-при, но и завоевал четыре диплома лауреата I и II степени. Дмитрий Смирнов также стал лауреатом II степени в номинации «Искусство балетмейстера».

Ещё одна победа — на фестивале «Звёздная дорожка» в Мурмашах хореографическая студия при ансамбле под руководством Натальи Русаковой блестяще дебютировала на большой сцене и тоже получила Гран-при.

Эти победы стали возможны, в том числе благодаря системной поддержке народного творчества в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».

