Коллектив регионального Центра психолого-медико-социального сопровождения – победитель II Всероссийского конкурса лучших практик родительского просвещения

На IX Всероссийской конференции по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения «Школа одарённых родителей» подвели итоги конкурса лучших практик родительского просвещения. Победителем федерального этапа в номинации «Лучшая практика работы образовательных организаций по организации работы с родителями» стал коллектив областного Центра психолого-медико-социального сопровождения.

«Приятно, что наша работа оценена столь высоко. В Год семьи педагоги и психологи Центра помощи особое внимание уделяют вопросам родительского просвещения, содействию семейному воспитанию. Стараемся применять инновационные решения по вовлечению родителей в образовательную деятельность, использовать необычные и интересные формы воспитательной работы. Главное в нашей работе – запросы и потребности родителей и детей», – отметила директор Центра Татьяна Баланова.

На конференции также обсудили формирование и сохранение семейных ценностей, практики работы с семьями в трудной жизненной ситуации и семьями, связанными с СВО, современные технологии профориентации и подготовки кадров для экономики страны.

Организаторы конкурса – Министерство просвещения РФ и общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/