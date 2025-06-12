Коллектив Североморской центральной больницы поздравили с профессиональным прапздником

В преддверии Дня медицинского работника в Доме детского творчества им. Саши Ковалева чествовали коллектив Североморской центральной больницы.

- Ваша профессия почётна и уважаема. Она всегда востребована. Ваша работа - ежедневный подвиг. Не считаясь с личным временем, вы всегда приходите к нам на помощь. Вы бережёте наши жизни и здоровье, избавляете от боли. Большее вам за это спасибо и низкий поклон. Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником! Желаю добра, мира, крепкого здоровья, благополучия, процветания, хорошего настроения и послушных, благодарных пациентов! - поздравил первый заместитель главы ЗАТО Североморск Виталий Карпушкин сотрудников больницы.

От имени главы муниципалитета Виталий Александрович вручил работникам ЦРБ благодарственные письма и благодарности за высокий профессионализм и личный вклад в сохранение здоровья жителей Североморска.

С наступающим праздником коллектив больницы также поздравил председатель Совета депутатов муниципалитета Евгений Алексеев, отметив высокий профессионализм наших медработников.

С тёплыми поздравлениями в этот день к коллегам обратилась главный врач Североморской ЦРБ Татьяна Горбовая. Она вручила работникам ведомственные награды.

Творческим подарком стало выступление коллектива детской поликлиники и медицинской сестры Татьяны Митрощенко. Трогательные пожелания прозвучали в видеобращении от детей сотрудников.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18165-medrabotnikam-spasibo/#news-gal-25