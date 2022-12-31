Коллектив телекомпании «Арктик-ТВ» от всей души поздравляет всех с наступающим 2023 годом!

Дорогие и преданные наши телезрители!

Новый год - это не только прекрасный повод собраться дружной компанией с родными и близкими, посидеть за праздничным столом в преддверии боя курантов Кремля, но и оглянуться немного назад, подвести итоги уходящего 2022 года, который был для нас и многих земляков неоднозначным: успешным, тревожным, радостным, печальным, с радостными находками и тяжёлыми потерями, насыщенным многочисленными событиями, о которых мы и старались вам оперативно рассказать.

Но раз мы с вами встречаем новый год, значит, мы сильные, мы профессионалы, мы преодолели все препятствия и готовы немного расслабиться в праздничный день.

Желаем всем оранжевого настроения, реализации грандиозных планов, интересных и плодотворных идей, хороших результатов в работе, уверенности в завтрашнем дне, душевной доброты и отзывчивости, так как всем нам они ещё потребуются в 2023 году, чтобы оказать необходимые посильную помощь и поддержку нашим землякам.

Желаем, чтобы в следующем году у вас на всё и на всех хватало времени. Чтобы вы могли спокойно посидеть и посмотреть наши передачи, наши посты в соцсетях, написать отклик, поделиться своей радостью или попросить поддержки в трудную минуту.

Мы откликнемся! Обязательно! Мы приложим максимум усилий, чтобы вам было не только проще, но и интересно жить. Очень надеемся, что в 2023 году будет больше хороших новостей, а вы по-прежнему останетесь с нами.

Мы дорожим сложившимися отношениями с вами и будем рады их развитию и укреплению в будущем году!

С волшебным праздником!