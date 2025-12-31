Коллектив телекомпании «Арктик-ТВ» от всей души поздравляет земляков с наступающим 2026 годом!

Дорогие и преданные наши телезрители, уважаемые партнёры, талантливые коллеги и верные земляки!

Новый год - это не только прекрасный повод собраться дружной компанией, посидеть за праздничным столом в преддверии боя курантов Кремля, но и оглянуться немного назад, подвести итоги уходящего 2025 года, который был для нас и многих северян неоднозначным: успешным, тревожным, печальным, с радостными находками и тяжёлыми потерями, насыщенным многочисленными событиями, о которых мы и старались вам оперативно рассказать.

Но раз мы с вами встречаем новый год, значит, мы сильные, мы профессионалы, мы преодолели все трудности, достигли определённых успехов и можем немного расслабиться в праздничный день.

Желаем всем оранжевого настроения, удачи и везения в реализации новых грандиозных планов, интересных идей. Чтобы в следующем году у вас на всё и на всех хватало времени. Чтобы вы могли спокойно посидеть и посмотреть наши передачи, наши посты в соцсетях, написать отклик, поделиться своей радостью или попросить поддержки в трудную минуту.

Мы откликнемся! Обязательно! Мы приложим максимум усилий, чтобы вам было не только проще, но и интересно жить. Очень надеемся, что в 2026 году будет больше хороших новостей, а вы по-прежнему останетесь с нами.

Мы дорожим сложившимися отношениями с вами и будем рады их развитию и укреплению в новом году!

Пусть 2026 год привнесёт в вашу жизнь новые положительные эмоции, осчастливит новыми радостными событиями, пусть слова «мир», «Победа», «любовь», «семья». «дети» станут самыми популярным в наступающем году!

Спасибо, что вы были с нами в уходящем году, и до скорой встречи в новом!

С волшебным праздником!

Коллектив телекомпании «Арктик-ТВ».