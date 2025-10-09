Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.10.25 15:00

Коллектив Управления Росреестра по Мурманской области отмечен почётным знаком «Народный фронт. Всё для Победы»

В региональном Росреестре состоялась встреча коллектива с главным федеральным инспектором по Мурманской области Андреем Николаевичем Калининым и руководителем регионального исполкома Народного фронта Максимом Леонидовичем Сахневичем.

Речь шла о поддержке участников специальной военной операции, которые в зоне боевого столкновения защищают интересы нашей страны.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, коллектив ведомства активно участвует в организации сбора гуманитарного груза, в том числе для жителей воссоединенных территорий, поддерживает семьи участников СВО. В общей сложности оказана помощь более чем на 880 тысяч рублей, кроме этого, ведомство передало на передовую 4 автомобиля.

А.Н. Калинин от лица аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе поблагодарил коллектив управления за эту работу, подчеркнув необходимость такой поддержки в сложное для нашей страны время.

За особый вклад в организацию гуманитарной помощи жителям новых регионов России, а также семьям участников специальной военной операции по решению комиссии Центрального штаба Народного фронта М.Л. Сахневич вручил коллективу мурманского Росреестра почётный знак «Народный фронт. Все для Победы».

«Помогать бойцам, защищающим честь Родины в зоне СВО, уже давно стало для нас частью повседневной жизни. Каждый сотрудник осознаёт важность своего вклада в общее дело», – сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Напомним, что Росреестр оказывает всестороннюю поддержку как военнослужащим, так и членам их семей. Ведомство в приоритетном порядке рассматривает заявления на постановку объектов недвижимости на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на них, помогает восстановить правоустанавливающие документы. Также при получении услуг Росреестра законодательством предусмотрен ряд льгот и скидок.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В 2026 году рост доходов россиян продолжится, а рост ВВП замедлится-PRO Валюту (16+)Курс доллара США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»