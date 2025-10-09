Коллектив Управления Росреестра по Мурманской области отмечен почётным знаком «Народный фронт. Всё для Победы»

В региональном Росреестре состоялась встреча коллектива с главным федеральным инспектором по Мурманской области Андреем Николаевичем Калининым и руководителем регионального исполкома Народного фронта Максимом Леонидовичем Сахневичем.

Речь шла о поддержке участников специальной военной операции, которые в зоне боевого столкновения защищают интересы нашей страны.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, коллектив ведомства активно участвует в организации сбора гуманитарного груза, в том числе для жителей воссоединенных территорий, поддерживает семьи участников СВО. В общей сложности оказана помощь более чем на 880 тысяч рублей, кроме этого, ведомство передало на передовую 4 автомобиля.

А.Н. Калинин от лица аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе поблагодарил коллектив управления за эту работу, подчеркнув необходимость такой поддержки в сложное для нашей страны время.

За особый вклад в организацию гуманитарной помощи жителям новых регионов России, а также семьям участников специальной военной операции по решению комиссии Центрального штаба Народного фронта М.Л. Сахневич вручил коллективу мурманского Росреестра почётный знак «Народный фронт. Все для Победы».

«Помогать бойцам, защищающим честь Родины в зоне СВО, уже давно стало для нас частью повседневной жизни. Каждый сотрудник осознаёт важность своего вклада в общее дело», – сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Напомним, что Росреестр оказывает всестороннюю поддержку как военнослужащим, так и членам их семей. Ведомство в приоритетном порядке рассматривает заявления на постановку объектов недвижимости на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на них, помогает восстановить правоустанавливающие документы. Также при получении услуг Росреестра законодательством предусмотрен ряд льгот и скидок.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.