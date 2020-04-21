«Коллективизация» муниципалитетов в Мурманской области проходит успешно

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. В центре внимания депутатов – законопроект об образовании муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области.

Предложено объединить городские поселения Никель, Заполярный, Печенга и сельское поселение Корзуново в один муниципалитет. Прозвучало, что создание единого муниципального округа позволит оптимизировать административно-территориальное устройство территории, создать единые органы управления, улучшить качество их работы и оперативнее принимать управленческие решения. Кроме того, единый бюджет позволит консолидировать финансовые ресурсы и более эффективно решать конкретные задачи, в том числе, участвовать в реализации региональных госпрограмм и привлекать субсидии на условиях софинансирования.

– Предпосылки для «укрупнения» Печенгского района появились уже давно. Двухуровневая система муниципальной власти – районная и поселковая – нередко вызывает у граждан путаницу. Жители не всегда могут сориентироваться в какой орган обращаться для решения насущных проблем. Этот законопроект актуален и соответствует духу времени. Во многих регионах страны сейчас ведётся работа по укрупнению муниципалитетов. Плюсы очевидны: сокращение расходов на содержание аппарата Советов депутатов – в Печенгском округе из 67 депутатов останется 20-25, вместо пяти глав муниципалитетов будет один, в муниципалитетах останутся представительства главы округа, куда граждане смогут обращаться напрямую, и еще один немаловажный аргумент – повышение инвестиционной привлекательности района за счет снятия административных барьеров. Главное, что преобразование муниципалитетов не самоцель. Это решение продиктовано стремлением к более эффективной и более понятной для жителей района работе местной власти, – пояснил Владимир Мищенко.

Комитет поддержал проект закона и предложил областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также обсудили вопрос о заключении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Мурманской областной Думой. Комитет рекомендовал областной Думе поддержать проект Соглашения.