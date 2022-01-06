Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан, написал 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в «Facebook». В 2022 году Пашинян является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ. По его словам, миротворческие силы будут направлены в Казахстан на «ограниченный по времени период».

Как пишет «РГ», в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждают, что получили обращение Казахстана об оказании помощи.

В направленном документе подчеркивается, что ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.

«Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении коллективных миротворческих сил в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране», - заявили в секретариате ОДКБ.

«В связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — сообщил Пашинян.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Россия.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Позже беспорядки вспыхнули в других городах по всей республике. Токаев 5 января принял отставку правительства, также глава государства ввёл на две недели режим ЧП на территории всей страны.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан, передовые подразделения из российского состава контингента уже приступили к выполнению поставленных задач, заявили журналистам 6 января в секретариате организации. Об этом сообщает ТАСС.

В секретариате заявили, что российские ВДВ вошли в состав направленных миротворческих сил, самолёты ВКС перебрасывают их в Казахстан.

Основными задачами Коллективных сил организации в республике будет охрана государственных и военных объектов, содействие в стабилизации обстановки.