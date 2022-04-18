Коллективный договор на Кольская АЭС выполнен в полном объёме

В ходе ежегодной конференции трудового коллектива Кольской АЭС подведены итоги выполнения в 2021 году коллективного договора - основного документа, регулирующего социально-трудовые отношения работников и руководства атомной станции. Трудовой коллектив единогласно признал договор за 2021 год выполненным в полном объёме и продлил его действие до 31 мая 2023 года.

В своём выступлении Василий Омельчук отметил, что 2021 году Кольская АЭС уже в пятый раз стала лучшей атомной станцией России по культуре безопасности. В работе АЭС не было допущено аварийных ситуаций и несчастных случаев. А опыт использования электрокотельной в г. Полярные Зори позволил Кольской атомной электростанции стать призером в номинации Национальной экологической премии «Чистый воздух».

«Выработка электроэнергии Кольской АЭС в 2021 году составила 9,32 млрд кВтч - это более половины всей вырабатываемой в Мурманской области электроэнергии. В этом году реализованы 75 мероприятий по повышению надежности и безопасности, включающих модернизацию систем и замену оборудования», - сообщил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Большое внимание на Кольской АЭС уделяется молодёжной политике и привлечения на работу молодых кадров. В 2021 году на АЭС были приняты 44 молодых специалиста. Всего численность персонала Кольской АЭС в 2021 году составила 2167 человека. Средний возраст - 43 года. В конкурсах профессионального мастерства отраслевого и всероссийского уровня работники Кольской АЭС завоевали 17 наград, из них 4 – высшей пробы. 430 работников награждены отраслевыми, корпоративными, ведомственными, региональными, муниципальными наградами.

«Обеспечение безопасности на рабочих местах является для нас приоритетным направлением деятельности. В 2021 году на Кольской АЭС осуществляли общественный контроль 109 уполномоченных по охране труда из числа членов профсоюза, прошли обучение 51 человек. Мы уделяем большое внимание производственной и социальной программе предприятия - все изменения в системе оплаты труда, коллективном договоре, локальных нормативных актах в области охраны труда разрабатываются и принимаются с учётом мнения профкома», - отметил в своем выступлении председатель профсоюзной организации работников Кольской АЭС Дмитрий Позолотин.

На Кольской АЭС успешно проводится работа по реабилитации персонала. В санатории-профилактории реабилитацию прошли 1377 работников. Путевками на санаторно-курортное лечение обеспечено 540 человек, включая детей и членов семей работников предприятия, а также ветеранов АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, делегаты конференции признали работу профсоюзной организации и администрации Кольской АЭС за отчётный период удовлетворительной, коллективный договор за 2021 год - выполненным в полном объёме.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.