Коллективу Мурманского областного театра кукол объявлена благодарность Президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства

Коллективу Мурманского областного театра кукол объявлена благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующее распоряжение подписано главой государства Владимиром Путиным.

«Хочу поблагодарить всех, кто вносит вклад в развитие культуры Мурманской области и продвигает её Всероссийский уровень.

И конечно поздравляю коллектив Мурманского областного театра кукол с признанием на самом высоком уровне. Желаю дальнейших успехов и плодотворного труда!», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманский областной театр кукол – старейший театр, созданный за полярным кругом, в этом году учреждение отмечает 90-летие. За годы существования театр неоднократно становился дипломантом и лауреатом многочисленных всероссийских и международных фестивалей, а также организатором масштабных театральных событий.

Так, в апреле этого года коллектив театра организовал и успешно провёл первый Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова», участниками которого стали 16 театров из России и Беларуси, а зрителями – более 3500 северян и гостей Кольского Заполярья. А в июне артисты театра завоевали диплом лауреата фестиваля кукольных и синтетических театров «КукArt» в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в этом году высоких наград были удостоены две сотрудницы театра – медалью «За труды в культуре и искусстве» по указы президента России Владимира Путина награждены главный художник театра Любовь Пьянкова и художник-бутафор Надежда Дерёва.

Фото: https://gov-murman.ru