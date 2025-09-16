Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»

20 сентября в 17.00 в Городском концертном зале Тулы состоится гала-концерт Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвящённого 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Это грандиозное событие станет ярким финалом трёхлетнего фестивального цикла, стартовавшего в феврале 2023 года.

Как сообщает vk.com/odkkirova, на сцене выступят более 250 талантливых исполнителей — участников любительских творческих коллективов из 13 регионов России. Их театрализованные номера, ставшие дипломантами фестиваля, подарят зрителям незабываемые эмоции и окунут в атмосферу подлинного народного творчества. Среди представленных территорий — Бурятия, Красноярский край, Амурская, Владимирская, Мурманская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, Ненецкий автономный округ и город-герой Севастополь.

Нашу область представят коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова: заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость», заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи», народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «Ювента».

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457301253%2Fwall-23902826_30676