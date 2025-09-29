С 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.25 17:30

Коллекторские организации должны работать в рамках закона

Как отмечает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, при общении с представителями кредитных, микрофинансовых и профессиональных коллекторских организаций важно знать, что их деятельность строго регламентирована федеральным законом от 3.07.2016 №230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Основная цель кредиторов и лиц, действующих от их имени — убедить вернуть долг. Для этого в ход идут письма, телефонные звонки, смс-уведомления и личные встречи. Важным моментом являются следующие ограничения при взаимодействии с должником:

Непосредственное взаимодействие кредиторов с должником допускается с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и праздничным дням.

Встречаться с должником лично можно не более одного раза в неделю. Вести переговоры по телефону можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Отправлять телеграфные, текстовые, голосовые и прочие сообщения по сетям электросвязи, подвижной радиотелефонной связи (через интернет и мобильный телефон) разрешено до двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

При любых контактах запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества. Не допускается оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц. Нельзя вводить должника и иных лиц в заблуждение относительно суммы долга, сроках возврата и негативных последствиях неуплаты.

В случае возникновения обстоятельств и оснований для обращения в УФССП России по Мурманской области с заявлением относительно совершения неправомерных действий по возврату просроченной задолженности, рекомендуется принять меры к фиксации любым доступным способом (записи на диктофон, иные средства фиксации, обеспечения сохранности переписки, получения распечаток звонков и смс-сообщений у оператора сотовой связи, оформлением снимков экрана (скриншот), фотоотчета и др.) поступивших в адрес граждан телеграфных сообщений, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (смс, mms-сообщения), телефонных звонков, направленных на возврат просроченной задолженности и содержащих признаки неправомерных действий.

Это позволит уполномоченному органу провести более полную, всестороннюю, объективную проверку, установить причастных лиц, правильно квалифицировать их действия и, при наличии оснований, принять к ним меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

Закон, защищая права должника, в то же время не освобождает его от исполнения долговых обязательств, а лишь ограждает граждан от неправомерных действий кредиторов.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
-Правовая консультация (18+)Коллекторские организации должны работать в рамках закона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Актер». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)IT, медицина и военная служба лидируют в рейтинге престижных профессий-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 74 копейки, евро потерял 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)По мнению жильцов дома №8 по переулку Арктическому в Мурманске, их управляющая компания не выполняет своих обязательств-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»