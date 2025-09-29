Коллекторские организации должны работать в рамках закона

Как отмечает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, при общении с представителями кредитных, микрофинансовых и профессиональных коллекторских организаций важно знать, что их деятельность строго регламентирована федеральным законом от 3.07.2016 №230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Основная цель кредиторов и лиц, действующих от их имени — убедить вернуть долг. Для этого в ход идут письма, телефонные звонки, смс-уведомления и личные встречи. Важным моментом являются следующие ограничения при взаимодействии с должником:

Непосредственное взаимодействие кредиторов с должником допускается с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и праздничным дням.

Встречаться с должником лично можно не более одного раза в неделю. Вести переговоры по телефону можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Отправлять телеграфные, текстовые, голосовые и прочие сообщения по сетям электросвязи, подвижной радиотелефонной связи (через интернет и мобильный телефон) разрешено до двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

При любых контактах запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества. Не допускается оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц. Нельзя вводить должника и иных лиц в заблуждение относительно суммы долга, сроках возврата и негативных последствиях неуплаты.

В случае возникновения обстоятельств и оснований для обращения в УФССП России по Мурманской области с заявлением относительно совершения неправомерных действий по возврату просроченной задолженности, рекомендуется принять меры к фиксации любым доступным способом (записи на диктофон, иные средства фиксации, обеспечения сохранности переписки, получения распечаток звонков и смс-сообщений у оператора сотовой связи, оформлением снимков экрана (скриншот), фотоотчета и др.) поступивших в адрес граждан телеграфных сообщений, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (смс, mms-сообщения), телефонных звонков, направленных на возврат просроченной задолженности и содержащих признаки неправомерных действий.

Это позволит уполномоченному органу провести более полную, всестороннюю, объективную проверку, установить причастных лиц, правильно квалифицировать их действия и, при наличии оснований, принять к ним меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

Закон, защищая права должника, в то же время не освобождает его от исполнения долговых обязательств, а лишь ограждает граждан от неправомерных действий кредиторов.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.