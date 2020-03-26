Колонна автомашин из Териберки пробивается в Мурманск

Сегодня, 26 марта, будет сформирована колонна для организованной проводки из села Териберка в Мурманск. Отправление состоится в 7.00 от а/п к селу Териберка, км 38+260 (табло переменной информации).

В целях обеспечения перевозки населения в составе организованной колонны 26 марта в 7 часов рейс по маршруту «Териберка – Мурманск»отправится из села Териберка.

«Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора. Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.