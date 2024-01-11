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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.24 15:00

Кольская АЭС – главный производитель электроэнергии в Мурманской области

2023 год стал для атомной станции Заполярья очень удачным в производственном отношении. Третий раз подряд Кольская станция стала лучшей в России в области культуры безопасности. 16 декабря выполнен план по выработке электроэнергии в объёме 10,2 млрд.кВтч. Также в декабре удалось достичь рекордных показателей по суточной выработке и нагрузке.

«То, что вчера было рекордом, сегодня нижняя планка. Мы уверенно шли к этому — повысили установленную мощность 3 и 4 энергоблоков, благодаря проведению большого объёма работ по модернизации в 2011 и 2016 годах и внедрили комплекс системной противоаварийной автоматики. Модернизация комплекса позволила сохранить динамическую устойчивость оборудования энергосистемы Мурманской области и северной части Республики Карелия, а также увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита на 125 МВт», - прокомментировал директор КАЭС Василий Омельчук.

В ближайшие годы на Кольском полуострове начнётся строительство двухблочной станции с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый. Для площадки под будущий объект выбрали берег озера Имандра в районе Кунчаст-губы, где и грунты, и рельеф, и сейсмические характеристики оптимальны.

В связи с ожидаемым существенным ростом электропотребления в промышленном секторе Мурманской области прорабатывается также вопрос повторного продления сроков эксплуатации энергоблоков №1 и №2 действующей Кольской АЭС после 2033 и 2034 годов.

КАЭС станет пилотной площадкой для создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода методом электролиза. Продукцией СИКа станет особо чистый водород, сжатый до 400 атм. с годовым объемом производства до 150 тонн.

На специализированном комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов

30 декабря прошлого года введена в промышленную эксплуатацию установка по производству борной кислоты - важного элемента в производственном цикле атомной станции.  На Кольской АЭС планируют производить 60-70 тонн борной кислоты в год. В первую очередь она пойдёт на собственные нужды АЭС в объёме 25-30 тонн в год. Остальное предложат другим потребителям.

Кольская АЭС была обозначена распоряжением правительства РФ как перспективная площадка для развития и размещения центра обработки данных (ЦОД). ЦОД станет базовой инфраструктурой для новых высоконагруженных цифровых платформ и сервисов Северного морского пути и Арктической зоны, необходимых для обеспечения логистики, управления сервисами «умного города», поддержки туризма и других важных направлений развития региона.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, предприятие принимает активное участие в реализации всех социальных проектов на территории муниципалитета. Благодаря тесному взаимодействию руководства Кольской АЭС с администрацией города Полярные Зори в 2023 году было реализовано 19 мероприятий на сумму более 165 млн рублей. Реконструированы бульвар «Северное сияние «2.0», набережная городского парка и «Спорт-остров», состоялось открытие лыжной базы.

В рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области, которое действует уже более 10 лет, дополнительные отчисления из бюджета региона в размере более 400 млн рублей будут направлены на реализацию социально значимых проектов и развитие инфраструктуры города Полярные Зори в 2024 году.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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