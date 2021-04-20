Кольская АЭС – лидер по количеству медалей на чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2021»

10 медалей различного достоинства завоевали специалисты Кольской АЭС на чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2021». V Дивизиональный чемпионат профессионального мастерства «REASkills 2021» проходил с 12 по 16 апреля по 20 профильным компетенциям. В конкурсе приняли участие 355 представителей российских атомных станций и сервисных компаний концерна «Росэнергоатом». В составе сборной команды Кольской АЭС на чемпионате выступили 45 конкурсантов в 13 компетенциях.

В компетенции «Радиационный контроль» золотую и серебряную награды Чемпионата завоевали дозиметристы отдела радиационной безопасности Гришин Александр и Кузнецов Вячеслав. В компетенции «Технологические системы энергетических объектов» победу одержал инженер реакторного цеха Бирюков Алексей, 3-е место у машиниста-обходчика турбинного отделения Сергунова Ивана. В компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики (РЗА)» 1 место занял электромонтер электрического цеха Кольской АЭС Павлов Антон. 3-е место в компетенции «Неразрушающий контроль» завоевал дефектоскопист отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Стариков Александр, в компетенции «Сварочные технологии» 3 место занял Федюхин Александр – электросварщик цеха централизованного ремонта. В компетенции «Ремонт и наладка механического оборудования» вторым стал слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта Шкирко Сергей. В компетенции «Электроника» 3-е место завоевал электрослесарь отдела радиационной безопасности Телегин Виталий. «Бронзу» в компетенции «Эколог/Охрана окружающей среды» завоевала инженер по охране окружающей среды «Колатомэнергоремонт» Нина Жаричева.

Кроме этого, в компетенции «Анализ защищенности данных от внешних угроз» 2-е место заняла ведущий специалист Кольского филиала АО «Консист-ОС» Ирина Константинова.

Победители и призёры «REASkills 2021» войдут в состав сборной команды концерна «Росэнергоатом» и представят «Электроэнергетический» дивизион Госкорпорации «Росатом» на отраслевом чемпионате «AtomSkills-2021», который будет проходить в Екатеринбурге в начале августа.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Дивизиональный чемпионат профмастерства «REASkills-2021» – отборочный этап отраслевого чемпионата «AtomSkills-2021». Состязания призваны выявить лучших сотрудников Электроэнергетического дивизиона «Росатома», в который входят все атомные станции России. Далее победители «AtomSkills» войдут в единую сборную команду Госкорпорации «Росатом» для участия в национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech 2021».