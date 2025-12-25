Кольская АЭС – лучшая организация в области охраны труда Мурманской области

В Министерстве труда и социального развития Мурманской области состоялось торжественное подведение итогов областного смотра-конкурса на лучшую организацию работ по охране труда. Кольская АЭС заняла первое место в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди предприятий производственной сферы с численностью работников более 500 сотрудников».

В рамках конкурса оценивались такие критерии, как: организация обучения работников, внедрение современных методов оценки рисков, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проведение регулярных медицинских осмотров, наличие и эффективность работы службы охраны труда, состояние рабочих мест и многое другое.

Кольская АЭС предоставила обширную статистическую отчётность за 2022-2024 годы, включающую данные об условиях труда, уровне профессиональной подготовки персонала, финансировании мероприятий по охране труда и другие важные параметры.

«Участие в таком конкурсе имеет важное значение для всего региона. Он позволяет выявить лучшие практики и определяет организации, соответствующие стандартам охраны труда. Кольская АЭС активно вносит свой вклад в эту работу, поддерживая безопасные условия труда, постоянно развивая компетенции своих специалистов, что способствует повышению надежности и безопасности станции», – отметил главный инспектор Кольской АЭС Борис Савицкий.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда – это ежегодное региональное мероприятие, организуемое для оценки и поощрения предприятий, демонстрирующих высокие стандарты в обеспечении безопасности и здоровья работников. Главная цель мероприятия – мотивировать работодателей к совершенствованию системы управления охраной труда, снизить уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также создать безопасные условия труда.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.