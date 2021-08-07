Кольская АЭС – лучший заказчик по версии Ассоциации «Жилищно-строительного объединения Мурмана»

За высокие профессиональные успехи, плодотворную работу в строительной отрасли Мурманской области и в связи с профессиональным праздником «День строителя» Кольской АЭС было присвоено звание «Лучший заказчик». Наградную доску, подписанную координатором Ассоциации «Национального объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу Никитой Загускиным, директору атомной станции Василию Омельчуку вручили накануне Дня строителя.

«Кольская АЭС всегда поддерживает инициативы и проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей нашего муниципалитета. В том числе и те, которые связаны с возведением и проектированием объектов капитального строительства», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Кольская атомная станция в течение 9 лет принимает участие в реализации Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области. За годы сотрудничества в Полярных Зорях построены физкультурно-оздоровительный комплекс и путепровод над железной дорогой, проведено благоустройство первой очереди бульвара «Северное сияние», отремонтирован городской Дворец культуры.

В планах Кольской АЭС - строительство ещё одного корпуса санатория-профилактория, переоборудование крытого ледового комплекса, благоустройство Атом-острова и Спорт-острова в «Нашем парке», а также реализация дорожной карты строительства Кольской АЭС-2.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в настоящий время специалисты Кольской АЭС курируют создание межшкольного стадиона с современным спортивным оборудованием на территории полярнозоринской гимназии.