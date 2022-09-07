Кольская АЭС – одна из лучших по результатам регионального конкурса промышленного туризма

Кольская АЭС заняла третье место в региональном конкурсе «Идём к родителям на работу». Конкурс проводился впервые региональным комитетом по туризму совместно с Туристским информационным центром Мурманской области и центром «Вторая школа».

Кольская АЭС представила членам жюри проект экскурсии «Там, где рождается энергия», предусмотренный для старшеклассников, студентов колледжей и вузов. Программа проекта подразумевает посещение Информационного центра Кольской АЭС, передвижной радиоэкологической лаборатории, машинного зала, форелевого хозяйства, горнолыжного комплекса «Салма». Дети могут сделать фото на память, представив себя оператором управления реактором и турбинами на полномасштабном учебном тренажёре – точной копии блочного щита управления.

«Кольская АЭС придерживается принципа информационной открытости, поэтому во время экскурсии наши сотрудники стараются рассказать взрослым и детям даже о самых сложных производственных процессах. С начала 2022-го на станции побывали гости из Московской, Ленинградской, Ивановской, Архангельской, Мурманской, Кировской областей, Ямало-ненецкого автономного округа и Республики Беларусь», – отметил Василий Омельчук, директор Кольской АЭС.

«За 15 лет работы Информационного центра проведено около 5 тысяч экскурсий для более, чем 80 тысяч гостей. Кольская АЭС уделяет большое внимание профориентации и самоопределению подрастающего поколения. Посещая экскурсии, дети и молодёжь узнают о востребованных специальностях и о том, в какие вузы лучше поступать», – сказала Татьяна Фицура, ведущий специалист управления информации и общественных связей Кольской АЭС.

Участие приняли 17 предприятий Мурманской области такие, как «ФосАгро», ФГУП «Атомфлот, «35-й Механический завод», «Мурманский морской торговый порт», «Кольская ГМК». Жюри оценивали разработанные программы профориентации и промышленного туризма для детей и молодежи.

Хотите узнать схему работы Кольской АЭС, посмотреть макет активной зоны реактора, как устроены приборы для измерения радиации и топливная кассета? Управление информации и общественных связей Кольской АЭС приглашает всех интересующихся на бесплатные экскурсии в Информационный центр, подробности: https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/press-tsentr/organizatsiya-ekskursiy-na-aes/

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.