Кольская АЭС – победитель Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна»

Кольская АЭС вновь подтвердила свою лидирующую позицию в вопросах охраны окружающей среды, став победителем всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна–2025»* среди северных регионов. Этот успех стал возможным благодаря активной позиции сотрудников предприятия, представителей подрядных организаций и местных жителей, объединенных общей целью сохранения природы родного края.

Как сообщает управлением коммуникаций Кольской АЭС, специалисты станции вносят значительный вклад в реализацию программы «Зелёная Весна». Так, в рамках субботника 2025 года на уборку вышли около 3500 человек и очистили более 100 гектаров земли, включая прибрежную зону озера Пинозеро.

Кроме уборки, особое внимание уделили озеленению территорий. Работники Кольской АЭС совместно с персоналом специализированной пожарно-спасательной части №6 и волонтёрами отряда «Добровольные юные пожарные» посадили десять кустов курильского чая и 1500 однолетних цветов на территории предприятия.

«Мы рады снова оказаться среди победителей «Зелёной Весны». Эта победа подчеркивает роль Кольской АЭС как лидера экологической культуры среди промышленных предприятий северного региона, способствуя популяризации принципов устойчивого развития и защите природной среды в регионе», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Победители конкурса награждались на семинаре в Иркутске, посвящённом радиационной безопасности и охране окружающей среды в атомной отрасли. Награду вручала генеральный директор Фонда имени В.И. Вернадского Ольга Плямина.

* - экологический субботник «Зелёная Весна» - Всероссийский проект, который реализует Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского с 2014 года. Подробная информация об участниках экологических инициатив и победителях размещена на сайте фонда: https://vernadsky.ru/de/proekty/zelvesna. Ежегодно более 1 млн человек принимают участие в уборке территорий от мусора, посадке цветов и деревьев, сборе макулатуры и вторсырья, организуют раздельный сбор отходов. За время существования проекта, в нём приняли участие более 20 миллионов человек по всей стране.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.