Кольская АЭС – в тройке лучших атомных станций России

В корпоративном конкурсе «Лучшая АЭС России», который ежегодно проводит концерн «Росэнергоатом», Кольская атомная станция по итогам работы в 2019 году заняла третье место.

«Это большой успех всего нашего коллектива, достойная оценка огромной работы, проделанной для повышения безопасности и эффективности нашего производства», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Победители конкурса определялись на основе 12-ти основных и 9-ти дополнительных показателей, касающихся таких сфер деятельности, как: безопасность, эффективность работы и технического обслуживания, состояние физической защиты, охрана окружающей среды, социальная ответственность.

В 2019 году коллектив Кольской атомной станции успешно выполнил государственное задание по повторному продлению срока эксплуатации энергоблока № 2. Кольская АЭС стала единственной российской атомной станцией, где успешно реализована программа повторного продления сроков эксплуатации двух энергоблоков типа ВВЭР-440.

По итогам 2019 года Кольская АЭС совместно с Балаковской АЭС была признана лучшей отечественной АЭС в области культуры безопасности, а также получила почетный статус «Лидер Производственной системы «Росатом».

На Кольской атомной станции были успешно реализованы проекты в области цифровизации, а также по формированию культуры открытости и доверия в вопросах безопасности, ставшие пилотными в масштабах всего концерна «Росэнергоатом».

Кольская атомная станция уже становилась призёром главного корпоративного конкурса в 2010 и 2014 годах. Новый успех – это не только почётная награда, но и новые горизонты планирования, серьёзный стимул к дальнейшему развитию эффективного производства электроэнергии в Арктическом регионе России.