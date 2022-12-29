На Кольской АЭС подведены предварительные итоги работы. В 2022 году самая северная атомная станция в Европейской части России -Кольская АЭС досрочно выполнила годовое задание по выработке электроэнергии в объёме 10,130 млрд кВтч.К настоящему времени с начала текущего года суммарно выработано порядка 10,3 млрд кВтч (на 29 декабря 2022 г.).

Такой объём выработанной КолАЭС электроэнергии позволил предотвратить выброс в атмосферу около 5 миллионов тонн парниковых газов в эквиваленте СО 2 (если бы аналогичный объём электроэнергии вырабатывался угольной генерацией).

«Развитие Арктического региона имеет важнейшее значение для российской экономики и остаётся безусловным приоритетом для нашего государства. В ближайшем будущем Кольская АЭС реализует ранее намеченные проекты - запуск Арктического центра обработки данных, получение товарной борной кислоты из переработанных жидких радиоактивных отходов, развитие водородной энергетики, строительство Кольской АЭС-2», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В ходе ремонтной кампании-2022, которая продлилась 226 суток, было реализовано 50 проектов по реконструкции и модернизации систем и оборудования. Важнейшими работами стали замена первого и второго генератора собственного расхода электротехнического оборудования постоянного тока. Выполнен ремонт трубопроводов технической воды на блоках №3 и №4.

Кольская АЭС в шестой раз признана лучшей атомной станцией России по культуре безопасности. Предприятие получило награду в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда, среди крупных предприятий региона.

Особое внимание на Кольской атомной станции уделяется реализации экологических проектов. В 2022 году Кольская АЭС получила звание лучшей экологически образцовой организации атомной отрасли Госкорпорации «Росатом». Кольская АЭС - победитель «Зелёной премии», организованной Публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» при поддержке правительства РФ и Минприроды. Станция вошла в число лидеров по двум номинациям - «Технологические и цифровые проекты», «Корпоративные проекты».

Работники Кольской АЭС завоевали 9 медалей различного достоинства на шестом дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2022», а также одно «золото» и два «серебра» на отраслевом чемпионате «AtomSkills-2022». «Золото» на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech-2022» заняла ведущий инженер филиала «Консист-ОС» на Кольской АЭС Ирина Константинова в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

Специалисты Кольской АЭС в этом году завоевали два «золота», «серебро» и «бронзу» в отраслевом профессиональном конкурсе «Человек года-2022».

Заполярная АЭС заняла второе место во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи в номинации «Лучшие практики адаптации, сопровождения и построения карьерной траектории молодого специалиста», организованном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Кольская АЭС – надёжное и безопасное предприятие, главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет 50%. Сейчас в работе находятся все 4 энергоблока. Диспетчерский график нагрузки станции составляет около 1500 МВт. Всего с момента пуска крупнейшее энергетическое предприятие Заполярья произвело более 458 млрд кВтч электроэнергии.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.