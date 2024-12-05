Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии

2 декабря 2024 года в 17.20 по мск Кольская АЭС досрочно выполнила задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по выработке электроэнергии в объеме 10,2 млрд кВтч.

«Досрочное выполнение государственного плана стало возможным благодаря безопасной и эффективной работе энергоблоков, оптимизации сроков ремонтной кампании и проведенной масштабной работе по внедрению автоматики разгрузки при коротких замыканиях, увеличившее значение перетока по энергетическому транзиту Кола-Карелия», – подчеркнул главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Работа атомной станции с начала текущего года позволила предотвратить попадание в атмосферный воздух более 5 млн тонн углекислого газа (СО 2 ), который мог бы образоваться при производстве энергии за счёт сжигания органического топлива.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время на КАЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1643 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.