Кольская АЭС досрочно выполнила государственное задание 2022 года по выработке электроэнергии

24 декабря в 20.30 Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии в объёме 10, 130 млрд кВтч. «Специалистам Кольской АЭС удалось осуществить все запланированные производственные задачи в течение этого года», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, работа энергоблоков атомной станции с начала текущего года позволила предотвратить попадание в атмосферный воздух более 5 млн тонн эквивалента углекислого газа, который мог бы образоваться при производстве электроэнергии за счет сжигания органического топлива.

В настоящее время в работе находятся все 4 энергоблока. Диспетчерский график нагрузки станции составляет около 1500 МВт.

Кольская АЭС – надёжное и безопасное предприятие, главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет 50%.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.