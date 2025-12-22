Кольская АЭС досрочно выполнила задание ФАС России по выработке электроэнергии в объёме свыше 10,5 млрд кВтч

19 декабря Кольская АЭС досрочно выполнила задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по выработке электроэнергии в объёме 10,5 млрд кВтч, что составляет около 90% годового потребления электроэнергии Мурманской области.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев отметил, что выполнение плана раньше установленного срока стало результатом высокой производственной дисциплины, применения передовых методов управления и эффективной реализации инновационных технических решений, позволивших сократить сроки ремонтной кампании. «Кольская АЭС – надёжный и безопасный источник энергоснабжения региона, обеспечивающий стабильную поставку электроэнергии при любых погодных условиях», – подчеркнул главный инженер.

Сегодня Кольская АЭС обеспечивает 60% производства электроэнергии в Мурманской области. Вся выработанная на атомной станции электроэнергия поступает в её энергосистему и далее перераспределяется Системным оператором (Кольское РДУ).

Вся вырабатываемая генерирующими компаниями Мурманской области электроэнергия перераспределяется: 65% электроэнергии потребляется внутри региона; 35% отпускается в энергосистему Карелии и Ленинградской области.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, среди крупнейших потребителей региона выделяются такие компании, как: АО «Кольская ГМК», АО «Апатит», Кандалакшский алюминиевый завод, АО «Ковдорский ГОК» и АО «Оленегорский ГОК».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.