Кольская АЭС достигла рекорда тысячелетия!

11 декабря 2023 Кольская выдала в Единую энергетическую систему страны 10 миллиардов кВтч электроэнергии.

7 декабря 2023 года суточная выработка Кольской АЭС составила - 42,44 млн.кВтч. Это максимальная выработка электроэнергии за сутки за последние 30 лет. Лишь единожды, в декабре 1986 года КАЭС произвела 43 с небольшим млн.Втч.

Также в этот день Кольская АЭС достигла исторического максимума нагрузки на уровне 1860 МВт, что является пиковой мощностью за всё время работы заполярной АЭС, почти 106 % от проектной.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, данное повышение нагрузки вызвано в первую очередь ростом потребления электроэнергии в регионе. Также персоналом атомной станции был проведён большой объём работ по модернизации 3 и 4 энергоблоков с целью повышения их мощностей. В текущем году была введена система противоаварийной автоматики, позволяющая контролировать переток мощностей между Ленинградской областью и Республикой Карелия, что дало возможность КАЭС нести дополнительную нагрузку.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1668 МВт.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.