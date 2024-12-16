Кольская АЭС достигла рекордной нагрузки в 1900 МВт за всё время эксплуатации

12 декабря 2024 года был установлен максимум нагрузки энергоблоков Кольской АЭС на уровне 1900 МВт. Это пиковая мощность за всё время эксплуатации - более 107 % от проектной мощности.

Достичь таких высоких показателей предприятию позволили рост энергопотребления в регионе, оптимизация почти на 10 суток сроков ремонтной кампании при безусловном соблюдении высокого качества ремонта, а также проведённая масштабная работа по внедрению автоматики разгрузки при коротких замыканиях, увеличившее значение перетока по энергетическому транзиту Кола-Карелия.

«Благодаря слаженной работе коллектива Кольской АЭС и оптимизации производственных процессов, мы получили возможность достичь максимальной выработки электроэнергии, обеспечивая при этом безопасную и эффективную работу энергоблоков. Кольская АЭС была и остаётся главным производителем электрической энергии в Мурманской области», - прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, сегодня атомная станция надёжно обеспечивает электрической энергией потребителей Мурманской области и Карелии, её доля в выработке в регионе составляет почти 60%. Доля атомной генерации в Объединенной энергосистеме Северо-Запада, к которой относятся Кольская и Ленинградская АЭС, составляет 35%.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.