Кольская АЭС: энергоблок № 2 включён в сеть

19 ноября энергоблок №2 Кольской атомной станции после завершения планово-предупредительного ремонта был включен в сеть и возобновил поставку электроэнергии в Единую энергосистему России. Продолжительность ремонтной кампании составила 68 дней.

«Специалисты станции и подрядных организаций качественно и на высоком уровне выполнили ряд важных и уникальных работ, направленных на повышение надёжности и безопасности энергоблока. К числу таких работ относится замена генераторов собственного расхода и импульсно-предохранительных устройств парогенераторов», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, выполнен плановый капитальный ремонт и обслуживание реакторной установки и турбинного оборудования. В рамках модернизации произведена замена отслуживших свой срок французских предохранительных клапанов парогенераторов на аналогичное оборудование российского производства Чеховского завода энергомашиностроения. Усовершенствованы устройства релейной защиты и автоматики системы блоков генератор-трансформатор.

По состоянию на 22 ноября нагрузка АЭС, в соответствии с диспетчерским графиком, составляет 1140 МВт, в работе находятся все четыре энергоблока.